El-Bab şehidine uğurlama töreni

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan için memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tören düzenleniyor.

Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan için Belediye Meydanı’ndaki Merkez Camii’nde cenaze namazı için tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Ahmet Çınar, askeri erkan, emniyet mensupları, kurum amirleri ve on birlerce vatandaş katıldı. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Muhammed Bozarslan’ın naaşı Burhaniye Cami Mezarlığı’nda toprağa verilecek.