Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 16:54

El-Bab şehidinin baba evinde yas

El-Bab şehidinin baba evinde yas

27 Aralık 2016 16:54

Fırat Kalkanı Harekatı’nda ağır yaralanan sözleşmeli uzman erbaş Muhammed Bozarslan, 7 gündür tedavi gördüğü Ankara GATA’da şehit düşerken, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki baba evinde ise yas hakim.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 21 Aralık’ta El-Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı operasyonu kapsamında DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli uzman erbaş Muhammed Bozarslan bugün tedavi gördüğü Ankara’da şehit oldu. Ankara GATA’da tedavi gören Muhammed Bozarslan’ın şehit olduğu haberi Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki baba ocağına ateş gibi düştü. Tatvan 10. Komando Tugayı’nda sözleşmeli erbaş olarak görevli iken geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Muhammed Bozarslan’ın şehit olduğu haberi Hıdırşah Mahallesi’nde yaşayan yakınlarına Belediye Başkanı Necati Gürsoy, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Bozarslan’ın şehit haberini alan ilçe halkının ve yakınlarının akın ettiği şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin anne ve babasının yarın cenaze ile birlikte Adilcevaz’a geleceği ve Muhammed Bozarslan’ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Muhammed Bozarslan’ın amcası Alaattin Bozarslan’ın da vatani görevini yaparken 1995 yılında Tunceli kırsalında PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç