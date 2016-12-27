El-Bab şehidinin baba evinde yas

Fırat Kalkanı Harekatı’nda ağır yaralanan sözleşmeli uzman erbaş Muhammed Bozarslan, 7 gündür tedavi gördüğü Ankara GATA’da şehit düşerken, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki baba evinde ise yas hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 21 Aralık’ta El-Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı operasyonu kapsamında DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli uzman erbaş Muhammed Bozarslan bugün tedavi gördüğü Ankara’da şehit oldu. Ankara GATA’da tedavi gören Muhammed Bozarslan’ın şehit olduğu haberi Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki baba ocağına ateş gibi düştü. Tatvan 10. Komando Tugayı’nda sözleşmeli erbaş olarak görevli iken geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Muhammed Bozarslan’ın şehit olduğu haberi Hıdırşah Mahallesi’nde yaşayan yakınlarına Belediye Başkanı Necati Gürsoy, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Bozarslan’ın şehit haberini alan ilçe halkının ve yakınlarının akın ettiği şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin anne ve babasının yarın cenaze ile birlikte Adilcevaz’a geleceği ve Muhammed Bozarslan’ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Muhammed Bozarslan’ın amcası Alaattin Bozarslan’ın da vatani görevini yaparken 1995 yılında Tunceli kırsalında PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi.