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07 Ocak 2017 16:24

Elektrik direğinin altında EYP bulundu

Elektrik direğinin altında EYP bulundu

07 Ocak 2017 16:24

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Tatvan’da bir elektrik direğinin altında bulunan EYP imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan’ın Köprücek Köyü Emek mezrasında, yüksek gerilim hattı altında toprağa gömülü vaziyette 1 adet EYP düzeneği tespit edildi.
Bitlis Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu EYP, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.



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