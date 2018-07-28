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28 Temmuz 2018 09:08

Engelli çocuklar bu merkez sayesinde engel tanımıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Engelli çocuklar bu merkez sayesinde engel tanımıyor

28 Temmuz 2018 09:08


İlçenin Polis Kampı mevkiinde bulunan hizmet binasında engelli öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi sayende öğrenciler hem gönüllerince eğlenme imkanı buluyor hem de eğlenirken öğreniyorlar. Şu an için 2-17 yaş arası 80 öğrenciye hizmet verilen merkezle ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, merkez sayesinde öğrencilerin engelleri ortadan kaldırdığını söyledi. Merkeze gelen engelli öğrencilerin hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere ücretsiz servislerle evlerinden alınıp evlerine geri bırakıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, engelli çocukların heyecan ve mutluluklarının gözlerinden okunduğunu vurguladı. Özkan, “Engelli çocukların evde oturmak yerine, farklı bir ortam oluşturarak boş kalan zamanlarında hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de ailelerine destek sağlanmış oluyor. Engelli çocuklar için tüm engelleri ortadan kaldırarak onların akademik, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulan Engelli Oyun ve Eğitim Merkezimizde ayrıca uzman eğitimciler gözetiminde akademik, sosyal ve fiziksel yönden kendilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor. Oldukça sıcak bir ortamda hem öğrenip hem de bunu eğlenceye çeviren engelli çocuklarımız, bu sayede topluma da adapte olmuş oluyor” diye konuştu.




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