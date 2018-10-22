Engellilere engel olan yollar bir bir yapılıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesi genelinde ikamet eden engelli vatandaşların ulaşımlarına engel olan yollar yapılmaya devam ediliyor.

Güroymak Kaymakamlığı tarafından engellilerin başvuruları dikkate alınarak, başlatılan çalışma ile şimdiye kadar birçok yol kilitli parke taşı ile kaplandı. Bu kapsamda bir çalışmada Özkavak ve Güzelli köyünde gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, iki köyde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışma ile engelli vatandaşların yol konusundaki sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını belirten Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların evlerinin önüne kadar olan yollara kilitli parke taşı döşüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza akülü arabalarını da dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca sağlık problemi olan hastalarımıza da gerekli yardımları yapıyoruz" dedi.