Engelsiz yaşam merkezinde kalan şehit babası vefat etti

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki engelsiz yaşam merkezinde hayatını sürdüren Balıkesirli şehit babası toprağa verildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesindeki engelsiz yaşam merkezinde kalan ve bu sabah hayatını kaybeden Balıkesirli şehit babası Ramazan Kıran'ın cenazesine katıldı. Çağatay, 2005 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Salih Kıran'ın babası Ramazan Kıran'ın cenaze törenine katılmak üzere Ahlat'a geldiklerini söyledi. Cenaze namazı öncesi Ahlat Kaymakamlığına geçen Vali Çağatay, "Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezinde hayatını sürdüren ve bu sabah vefat eden şehit babası Ramazan Kıran'ın cenaze törenine katılmak üzere Ahlat'a geldik. Şehidimize ve babasına Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Vali Çağatay ve beraberindekiler, daha sonra Ramazan Kıran'ın Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kıran'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın yanı sıra Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.