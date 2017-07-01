Eski hastane binası okula dönüştürülecek

Daha öncesinde Tatvan Devlet Hastanesi hizmet binası olarak faaliyet gösteren, ancak mevcut hastanenin Rahva mevkiine yapılan 400 yataklı yeni hizmet binasına taşınmasından sonra atıl duruma düşen binanın 16 derslikli ortaokuluna dönüştürülmesi için başlatılan girişimler devam ediyor. Dönüştürme çalışmaları ile ilgili Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Adnan Budak, Sağlık Müdürü Koray Okur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile birlikte eski Tatvan Devlet Hastanesi hizmet binasında incelemelerde bulundu. Şu anda atıl durumda bulunan hastane binasını inceleyen Kaymakam Özkan, binanın fiziki durumu ile ilgili bilgi aldı. Atıl durumdaki hastane binasının 16 derslikli ortaokul binasına dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Kaymakam Özkan, bunun için ilgili kurumlarla gerekli yazışma ve girişimlerin başlatıldığını söyledi.

Yapılacak olan dönüştürme projesi sayesinde eski hastane bölgesindeki ortaokul ihtiyacının da giderilmiş olacağını ifade eden Kaymakam Özkan, “Daha öncesinde Tatvan Devlet Hastanesi hizmet binası olarak faaliyet gösteren ve mevcut hastanenin Rahva mevkiine yapılan 400 yataklı yeni hizmet binasına taşınmasından sonra atıl duruma düşen binanın ilçemize okul olarak kazandırılması hususunda bir girişim başlattık. Bu kapsamda da bugün sağlık müdürlüğümüz ve gerekse kamu hastaneleri birliği yetkilileri ile birlikte binada gerekli incelemeleri yaptık. İnşallah herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmaması durumunda binayı milli eğitime devrederek, mevcut binayı yapılacak tadilatlardan sonra 16 derslikli bir okul binasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu projemizin hayata geçmesiyle birlikte eski hastane bölgesindeki ortaokul ihtiyacını da gidermiş olacağız. Bunun yanında yine hastanenin hemen arka bölümünde bulunan ve daha öncesinde farklı amaçlarla kullanılan atıl durumda olan iki katlı binayı da kreş olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Yapılacak devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki binada ivedilikle gerekli güçlendirme çalışmalarını başlatacağız. Ben bu vesile ile projede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor ve bu projenin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.