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20 Haziran 2017 15:06

Eski milli atletten duyarlı davranış

Bitlisli eski milli atlet Serdar Durer, Bitlis’in sokaklarında dolaşıp çocuklara yaz tatilinde okuyacakları kitaplar hediye ediyor.

Eski milli atletten duyarlı davranış

20 Haziran 2017 15:06


Daha öncede çocukları sokak oyunlarına sevk etmeye çalışan Durer, bu kez de yaz tatilinde okumaları için tatil kitapları dağıtıyor. Durer, yaklaşık iki aydır çocukları sokak oyunlarına yönlendirmek için azami bir gayret sarf ettiğini belirterek, “Bunu ciddi manada başardığımızı görmek, sokaklarda çocukların cıvıl cıvıl oyun oynadıklarını görmek şevkimizi, heyecanımızı artırıyor. Yeni nesli bilgisayar başından ve diğer elektronik materyallerden kısmen uzaklaştırmanın en önemli yolu, daha çok eğlenebilecekleri sosyal, sportif ve çeşitli sokak oyunlarına yönlendirmekten geçiyor. Her gün bir mahallede misket, topaç, çelik çomak takımı dağıttık. Dağıtmakla kalmadık, birlikte oynadık. Çocukların sevinci görülmeye değerdi. Şimdide her mahallede kitap dağıtıyoruz. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde kitabın rolü çok büyüktür. Kitaplar çocukların bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını düşüncelerini daha iyi ifade etme yetenekleri ciddi manada gelişir. Çocukların kitap sevgisi kazanabilmeleri, okuma alışkanlığı edinebilmeleri için başlatmış olduğumuz bu çalışmanın neredeyse ilk ayağını tamamlamak üzereyiz. Daha sonra yine aynı sokaklara gidip aynı çocuklarla bir araya gelip, birlikte sokağın bir köşesinde oturup kitap okuyacağız. Bununla da kalmayıp, okudukları kitapların birlikte analizini yapacağız. Gittiğimiz bütün sokaklarda çocukların müthiş bir sevgisi ve ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu çalışmamıza dâhil olmak isteyen, bizimle gelmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.




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