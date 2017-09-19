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19 Eylül 2017 14:21

Esnaflardan Vali Ustaoğlu’na teşekkür ziyareti

Bitlis Belediyesi organizasyonuyla “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında Gaziantep’e iki günlük ziyaret gerçekleştiren esnaf grubu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaflardan Vali Ustaoğlu’na teşekkür ziyareti

19 Eylül 2017 14:21


Ortak bir görüş olarak Gaziantep’te yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını hem inceleme hem de gözlemleme amaçlı gezinin oldukça verimli geçtiğini belirten esnaflar, Antep’teki tespitlerini ve kanaatlerini Ustaoğlu’na ilettiler. Gezinin kendileri için oldukça faydalı geçtiğini ifade eden esnaflar, Gaziantep’te yıllardır uygulanan projelerin Bitlis’te uygulanmasını istediklerini kaydettiler.


45 kişilik esnaf grubunun sözcülüğünü yapan esnaf Faysal Erem, Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na böyle bir gezi düzenledikleri için teşekkür ettiğini söyledi. Erem, “Gaziantep’in sokak sağlıklaştırmasının yapıldığı yerleri ziyaret edip, esnaflarla sohbet ettik. Biz esnaflar için güzel ve oldukça verimli bir gezi oldu. Tarihi kapalı çarşıları ve araç trafiğine kapatılmış caddeleri ile Gaziantep ekonomik ve sosyal anlamda oldukça ileride diyebiliriz. Tabi ki bu anlamda ilimizle kıyaslamıyoruz, fakat esnaf arkadaşlarımızın ortak kararları doğrultusunda başkanımıza iletiyoruz. Kazimdirik ve Arifbey caddelerimizin sokak sağlıklaştırma çalışmasından sonra çok güzel olacağını düşünüyor ve mevcut esnaflarımızın iş potansiyelinin daha da artacağı kanısındayız. Bu vesile ile Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.


Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu da, ziyaretlerinden dolayı esnafa teşekkürlerini iletti. Gaziantep gezisinden memnun olarak dönmelerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Vekili Ustaoğlu, esnafların Gaziantep izlenimlerini, istek ve düşüncelerini dinledi.




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