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04 Temmuz 2018 09:33

Eylül ve Leyla için dilek feneri uçurdular

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi çalışanları, Eylül ve Leyla için dilek feneri uçurdular.

Eylül ve Leyla için dilek feneri uçurdular

04 Temmuz 2018 09:33


Son günlerde gündemden düşmeyen çocuk kaçırmaları ve istismarına dikkat çekmek için Hizan Gençlik Merkezi çalışanları ve öğrenciler tarafından yüzlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı. Hizan Gençlik Merkezi bünyesinde toplanan öğrenciler, ilçe stadyumunda bir araya gelerek dilek fenerlerini çocuk istismarı ve kaçırmaları için havalandırdılar.


Eylül ve Leyla’nın kaybolduktan sonra ölü bulunduğunu hatırlatan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, “Biz etkinliğimizi kaybolan çocuklarımız olan Leyla ve Eylül gıyabında bütün çocuklarımıza yönelik yapıyoruz. Çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla dilek fenerlerimizi uçuracağız. Çocuk istismarına, kadın tecavüzlerine dur demek için biz buradayız. İnşallah dileklerimiz yerine ulaşır diye umut ediyoruz” dedi.




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