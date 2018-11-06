Flamingolar Arin Gölü'nü mesken tuttu

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü, her sene olduğu gibi bu yıl da flamingo ve ördeklerin meskeni haline geldi.

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu dönemlerde de göçmen kuşların uğrak yeri haline geldi. Özellikle fotoğrafçıların dikkatini çeken flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü'nde yine kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Göç sırasında Van'daki Erçek Gölü ve Adilcevaz'daki Arin Gölü'nü durak olarak seçen flamingolar, sürü halinde ördeklerle birlikte görüntülendi. Genellikle İran'daki Urumiye Gölü'nde yaşayan flamingolar, her yıl eylül ve ekim aylarında Arin Gölü'ne de gelerek yaklaşık bir ay gibi bir süre burada yaşıyor. Burada bir süre kalan flamingolar, havaların soğuması ile birlikte Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor.