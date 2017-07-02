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02 Temmuz 2017 15:08

Fuarda Adilcevaz standına yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında açılan Adilcevaz Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda Adilcevaz standına yoğun ilgi

02 Temmuz 2017 15:08


Tatvan Belediyesi ve Tatvan Kaymakamlığının katkılarıyla açılan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali belediye binası önünden yoğun bir katılımla fuar alanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.


Kortej yürüyüşünün ardından ise fuar alanında halk oyunları gösterisi sunularak, açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından stantlar gezildi. Fuara katılan vatandaşlar Adilcevaz standına yoğun ilgi gösterdi. Adilcevaz Belediyesi’nin standını gezen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyete Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe hakkında bilgiler verdi. Adilcevaz’ın bölgenin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede dünyaca ünlü ceviz yetiştirildiğini ifade ederek, Adilcevaz’ın Van gölü kıyısında ve Süphan Dağı eteklerinde yer alan bir turizm şehri olduğunu dile getirdi. Başkan Gürsoy, Adilcevaz’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra el sanatları ve yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla fuara katıldıklarını söyledi. Çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımın olduğu 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı, 10 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek.




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