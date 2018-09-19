Gaziler yemek programında bir araya geldi

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler onuruna yemek verdi.

19 Eylül Gaziler günü kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yaşayan gazilerle yemekte bir araya geldi. Adilcevaz'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programının ardından gaziler onuruna verilen yemek programına Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül ve gaziler katıldı. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Sizler, bizlerin baş tacısınız. Bu uğurda canınızı ortaya koymuş insanlarsınız. Kıbrıs'ta savaş oldu Kıbrıs'a, Kore'de savaş oldu Kore'ye, devletimiz nereye gönderdiyse oraya gittiniz. Gazi Mustafa Kemal komutasında verilen Kurtuluş Savaşı ve akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz ve kahramanca mücadeleler ile bu vatan toprağında bu devleti kuran gazilerimizin omuzlarında yükselmiştir. Vatan topraklarında hürriyetimizin sembolü al bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli mücadeleleri sayesinde dalgalanabilmektedir. Sadece milletimiz ve vatanımız için değil, nerede bir zalimin zulmü altında inleyen bir insan varsa oraya yetişebilme gayreti içerisinde olan kahraman ordumuz, dünyanın birçok yerinde kahramanca mücadele etmiştir. Ülkemizin başında bulunan terör belasına pabuç bırakmayan büyük devletimiz de şehit ve gazi unvanlı kahraman Mehmetçiğimizin canları kanları sayesinde ayakta durmaktadır. Bugün huzur ortamını bozmaya çalışan hainlere karşı dur diyen şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tek devlet, tek vatan, tek millet düsturundan taviz verilmemektedir. Gazilik ve şehitlik bir insanın, bir askerin kazanabileceği en yüksek rütbe ve unvandır. Sizlere sağlıklı ve huzurlu daha nice gaziler günleri kutlayacağınız bir ömür diliyorum. Hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah'tan rahmet temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yaşayan gazileri bu ayın sonunda Çanakkale gezisine göndereceklerini de sözlerine ekledi. Gaziler ise düzenlenen program ve Çanakkale gezisinden dolayı Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.