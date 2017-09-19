Gazilerden Kaymakam Özkan’a ziyaret

Muharip Gaziler Derneği Tatvan Şube Temsilcisi Karatay ve beraberindeki gazileri makamında kabul eden Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette gazilerin gününü kutlayan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız toprakların aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri ve medarı iftiharımızdır. 19 Eylül Gaziler Günü vesileyle aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

Gaziler ise, Kaymakam Özkan’a ilgi, alaka ve katkılarından ötürü teşekkürlerini ilettiler.