Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Genç Çiftçi” projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde projeleri kabul edilerek hibe desteği almaya hak kazanan 15 genç çiftçiye toplam 75 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında projesi onaylanan 15 genç çiftçinin her birine 5'er adet olmak üzere toplam 75 düve teslimi gerçekleştirildi. Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban'ın da katıldığı dağıtım programıyla hayvanlarını teslim alan genç çiftçiler, projeden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Projenin önemine vurgu yapan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, teslimi gerçekleştirilen hayvanların 3 yıl boyunca genç çiftçilere zimmetli olarak kalacağını söyledi. Proje sayesinde bölgede tarıma yönelik olan teşvikin arttığına dikkat çeken Ali Kurban, yine proje sayesinde genç çiftçilerin desteklenmesiyle genç çiftçi sayılarının da arttığını ifade etti.