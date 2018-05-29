Genç sağlıkçılar kep fırlattı

Merkezi Konferans Salonunda yapılan törene akademik ve idari personel, öğrenci velileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Yüksekokulu birincisi Haşem Gültepe’nin yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Beyarslan, öğrencilere mesleklerini şerefle temsil edin temennisinde bulundu. “Yaşama hakkının temelini sağlık oluşturur” diyen Prof. Dr. Beyarslan, şunları söyledi:

“Sevgili öğrenciler sağlık alanında sizlere büyük görevler düşüyor. Bu hizmeti sizler sağlayacaksınız. Rehberiniz teknik ve bilim olsun. Kendilerine bilimi örnek alan toplumlar gelişerek refaha ulaşırlar. Ben sizlerin mezuniyetini tebrik ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ise, bugünün unutulmayacak bir gün olduğunu ifade ederek, mezun olan öğrencilere hayat yolunda başarılar diledi.

Açılış konuşmalarından sonra ödül törenine geçilirken, yüksekokulunu dereceyle bitirenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Tören, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet Bölümü Andı’nın okunması, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve mezun öğrencilere anı belgelerinin verilmesiyle devam etti. Mezuniyet programı, kep atma töreninin ardından konserle sona erdi.