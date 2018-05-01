Genç yazarın ‘Kelebek Patikası’ kitabı çıktı

En büyük hayali büyüdüğünde yazar olmak olan Mert Atal, bu hayalini 25 yıl sonra yazdığı şiir kitabıyla gerçeğe dönüştürdü. Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Ahmet Arif ve Necip Fazıl gibi şairlerden etkilenerek 14 yaşında şiir yazmaya başlayan genç yazar, 11 yıl boyunca yazdığı 58 şiirden oluşan ilk kitabını çıkardı. İlk kitabı için çıraklık dönemi değerlendirmesi yapan genç yazarın yeni hedefi ise 11 yılda yazdığı tüm şiirleri kapsayan ikinci bir şiir kitabı çıkarmak.

“11 yılda yaklaşık bin şiir yazdı”

14 yaşında başlayan şairlik merakı ile 11 yıla yaklaşık bin şiir sığdıran Mert Atal, “14 yaşında şiir yazmaya başladım. O dönemlerde Tatvan Anadolu Lisesinde okuyordum ve 9. sınıf öğrencisiydim. Tanınmış şair ve yazarlara olan ilgimden dolayı şiir yazmaya başladım. İlk şiirim hayatımdan bir kesitti ve ‘Mavi’ isminde bir şiirdi. Ardından yalnız kaldığım anlarda ve derslerimden vakit bulduğum zamanlarda şiir yazmaya devam ettim. Şu an 25 yaşındayım ve günümüze kadar binden fazla şiir yazmış oldum. Aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı mezunuyum ve Tatvan’a bağlı Eğritaş köyünde öğretmenlik yapıyorum. Kelebek Patikası ismindeki bu ilk kitabım 2 bölümden oluşuyor ve içeriğinde 58 şiir yer alıyor. Kitapta yer alan şiirler genel olarak duygusal temalar ve sosyal yaşantıları içeriyor. Amacım topluma örnek bir yazar olmak. Bu ilk kitabım ve baskı yapıldığı an itibarıyla yoğun ilgi gördü. Diğer şiirlerimin de yer alacağı kitapları da kısa sürede bastırmayı düşünüyorum. Aynı zamanda şiir yazmaya da devam ediyorum. Bu girişimimde manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.