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Gençlerden miniklere okula kaynaşma desteği

Bitlis’in Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler eğitim-öğretime ilk adımı atan minik öğrencileri okulda yalnız bırakmadı.

Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler eğitim-öğretime ilk adımı atan minik öğrencileri okulda yalnız bırakmadı.


Tatvan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gençlik merkezinin gönüllü gençleri, minik öğrenciler için örnek bir etkinliğe imza attı. İlçe merkezindeki ilkokulları ziyaret eden gönüllü gençler, bu hafta okullarıyla, arkadaşlarıyla ve öğretmenleri ile kaynaşma eğitimi alan minik öğrencileri ilk haftaki okul heyecanında yalnız bırakmadı. Minik öğrencilerin okul sevincine ortak olan gençler, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak moral ve motivasyonlarını yükseltti. Etkinlik kapsamında ayrıca öğrencilere balon dağıtarak okulu sevmelerine ve alışmalarına katkı sağlanmış oldu. Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinliğin önemine vurgu yaparak, etkinliğin hafta boyunca devam edeceğini ifade etti. Etkinlik sayesinde eğitim -öğretime ilk adımı atan öğrencilerin daha kısa sürede ve eğlenceli bir şekilde okullarıyla, arkadaşlarıyla ve öğretmenleri ile kaynaştıklarını kaydeden Kaymakam Özkan, örnek etkinlikten dolayı Tatvan Gençlik Merkezi ve gönüllü gençlerine teşekkürlerini iletti.

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