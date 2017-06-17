Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç Bitlis’te

Muş’tan karayolu ile Bitlis’e gelen Bakan Kılıç, ilk olarak Bitlis Valiliğini ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalayan Bakan Kılıç daha sonra Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar’dan şehir hakkında kısa bir brifing aldı. Ardından gazetecilere Bitlis ziyaretini değerlendiren Bakan Kılıç, Samsun ve Bitlis kardeşliğinin önemine değindi. Bakan Kılıç, Valilik makamında yaptığı açıklamada, Bitlis’te yapılan ve yapılmış olan yatırımlardan bahsetti. Bakan Kılıç, "Burada terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimiz, polis ve asker kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Rabbim onları muhafaza etsin. Yaralananlara acil şifa, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizi onların şefaatine nail eylesin. Ama bu ülke, millet, vatan ve bayrağın uğruna hepimiz 24 saat hiçbir şekilde gözümüzü kırpmadan mücadele edeceğiz. Bu uğurda her türlü kişisel anlamdaki fedakarlığı ve gerekiyorsa bununla ilgili bir bedel ödemeye ve yapmaya hazırız. Çünkü bu millet buna layık. Bu vatan, bayrak ve ezanlar bizim ve ilelebet buradayız. Bu bölge medeniyetler tarihi açısından önemli. Bitlis’in de bu açıdan çok farklı bir medeniyet havzası ve birçok medeniyet ve kültürü bu bölgeye gelip geçti. Bizim açımızdan Muş ve Bitlis medeniyetimizin Anadolu’ya girişinin kapısı. İnşallah niyetimiz erken zamanda Malazgirt’teki törenlerimizi başlatmak. Bununla ilgili girişimlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Her bir vatan köşesine hizmeti götürebilmek için 24 saat çalışıyoruz"

Bitlis’te yoğun bir yatırım çalışmasının devam ettiğini, bununla beraber şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 ile 65 civarında tamamlanan bir havuz projelerinin bulunduğunu bildiren Kılıç, bunu bu yıl hizmete açacaklarını kaydetti. Spor salonu yatırımının da hayata geçeceğini vurgulayan Bakan Kılıç, "Burada yurt kapasitemiz 3 bine yaklaşmış durumda. Yeni bir yurdumuz da yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şekilde bu milletin her bir ferdine hizmeti götürmek, her bir vatan köşesine hizmeti götürebilmek için 24 saat çalışıyoruz. Başbakanımız dün Diyarbakır’daydı. Ülkemizin dört bir yanında partimizin bütün yöneticileri, üst yöneticileri, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve milletimizle yoğun bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İhanet ve hainliği hiçbir zaman unutmayacağız"

Bakan Kılıç, FETÖ terör örgütünün başını çektiği hain darbe girişiminin artık seneyi devriyesinin de yaklaştığını bildirerek, "Bu hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve duruşun gelecek yürüyüşümüzde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük, hatırladık. Hiç unutmayacağız. Yolumuza koşarak devam edeceğiz. Ama bize yaşatılmak istenen ihanet ve hainliği de hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamda bugünkü ziyaretimizle Bitlis’te farklı ve yeni hamlelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kılıç, belediye başkanlığına yıllarını vermiş Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile Bitlis’teki yatırımlara destek olacaklarını aktardı. Bakan Kılıç, "Bu anlamda inanıyoruz ve biliyoruz ki milletimiz her zaman kendisinin yanında olanı ve hizmet edene destek olmuştur. Bu böyle olmaya devam edecektir. Bu vatan ve millet sevgisiyle geleceğe yürüyeceğiz. Gençlerimize çok farklı projelerle farklı ufukları açacağız. Gençlik merkezlerimizle, gençlik çalışmalarımızla, projelerimizle bunların imkanını vereceğiz. Yaz mevsimini başlamasından dolayı gençlik kamplarımız başladı. Bu kamplarda gençlerimiz kaynaşacak. İnşallah en güzey şekilde ülkemizin geleceğine katkı sağlayarak geleceğe yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ardından Ulu Cami’ye geçerek öğlen namazı kılan Bakan Kılıç, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.