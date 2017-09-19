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19 Eylül 2017 14:29

Genel Başkan Bayraktutar’dan Vali Ustaoğlu’na ziyaret

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayratutar, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Bayraktutar’dan Vali Ustaoğlu’na ziyaret

19 Eylül 2017 14:29


Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman ve Cebrail Yakişir, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak ve il yönetimi ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.


Genel Başkan Bayraktutar, ziyarette sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayraktutar, ülke genelinde tüm illerde teşkilatlarının bulunduğunu söyledi. Görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Bayraktutar, “Bize emanet edilen bu cennet vatanı, milli ve manevi değerlerimizi koruyarak, çalışanlarımızın haklarını da korumak suretiyle sendikamızın iyi bir ivme kazandığı kanaatindeyiz” diye konuştu.




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