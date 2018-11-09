Genel Sekreter Aydoğdu: “Asılsız ihbar kul hakkına giriyor”

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu; 61 iş makinesi, 90 personelle kışa hazır olduklarını söyledi. Kış şartlarının oldukça çetin geçtiği Bitlis'te, 350 köy ve 262 mezra için hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Aydoğdu, 83 milyon TL'lik yaz sezonu programlarını bitirip, tamamıyla kışa adapte olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 4 aylık kış mevsimi için de karla mücadeleye her şekilde hazırlıklı olduklarının altını çizen Aydoğdu, “Bitlis İl Özel İdaresi olarak ilkbaharla başladığımız yatırım projelerini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Toplam 643 yerleşim yerinde, 83 milyon değerinde 300'e yakın projeyi köylerin altyapısında kullanmak üzere halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız” dedi.

“İş makinelerimizi hazır hale getirdik”

Bugün itibariyle karla mücadele mevsimini başlatacaklarını kaydeden Aydoğdu, “Karla mücadelede 6 ilçede 9 bakım evi, 90 personel, 61 iş makinesiyle hizmetlerimizi daim kılacağız. Karla mücadele mevsiminde ortalama 70-80 bin litre yakıt kullanıyoruz. Bu yakıtların tedbirini aldık. Yedek parçaları aldık. Görüldüğü gibi iş makinelerimizi hazır hale getirdik. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 7/24 demeden çalışan arkadaşlarımızla birlikte, basın ve kurumlarla beraber istişareli bir şekilde karla mücadeleyi yapacağız. İş makinelerimizin içerisinde 5 rotatif kar savurma aracı, 7 dozer, 11'e yakın greyder, 11'e yakın loder, binek iş makinelerimiz, servis araçlarımız ve akaryakıtlarımızla hizmeti sunacağız” diye konuştu.

“Asıl hastalara ulaşamıyoruz”

Sahada kendilerini en çok mağdur eden asılsız ihbarlar olduğunu ifade eden Aydoğdu, “Asılsız ihbarlar olunca asıl olan ihbarlara yetişemiyoruz. Bunun vatandaşlarımız tarafından dikkate alınmasını rica ediyoruz. Asıl olan ihbarlarda bulunsunlar. Asılsız ihbarları bize bildirmesinler. Maddi, manevi ve beyin gücünü sarf ediyoruz. Asıl hastalara ulaşamıyoruz. Bu da kul hakkına giriyor. İnşallah buna riayet edilir diye düşünüyoruz. Asılsız ihbarlar hakkında bulunanlar için Kabahatler Kanununda cezaları vardır. Kabahatler Kanununa göre cezai işlemler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Bitlis, Türkiye'nin en çok yağış alan ilimiz”

Bitlis Türkiye'nin, Mutki ve Hizan ilçelerinin ise Bitlis'in en çok kar alan bölgeleri olduğunu kaydeden Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

“Malumunuz Bitlis Türkiye'nin en çok yağış alan, kar yükü alan bir ilimiz. Coğrafi yapımız özellikle Hizan ve Mutki ilçelerinde, bakım evlerimizin de fazla olduğu, personel ve iş makinelerinin 7/24 durmadan çalıştığı bir alanımız. Coğrafi yapı sarp olduğu için ulaşım da zor. Onun için engeller oluşmaktadır. Sürekli çalışmakla araç yoruluyor, insan yoruluyor. Bu da ayrı bir maliyet gerektiriyor. 2018'de yaptığımız satıh kaplamalar ve stabilizeler, karla mücadelede ağır araçların çalışmasıyla yaklaşık yüzde 40-50 civarında rantabllığını kaybediyor. Tekrardan devredilen yılda onarımlarına başlıyoruz. Bu da bir maddi külfet ve manevi hızımızı engelliyor.”