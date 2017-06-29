Gönül elçileri, sevgi evlerindeki çocukları ziyaret etti

Beraberinde Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un eşi Melek Aksoy ve diğer gönül elçileri ile birlikte Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Arzu Özkan, ziyarette çocuklarla birebir yakından ilgilenerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Her biri aynı zamanda bir anne olan Gönül Elçilerinin sıcak sevgisi karşısında mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bayram sevincini doyasıya yaşadı. Gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için ayrı bir anlamı bulunduğunu belirten Arzu Özkan, ziyaretin oldukça güzel geçtiğini söyledi. Ziyarette kendilerini yalnız bırakmayan tüm gönül elçilerine teşekkürlerini ileten Arzu Özkan, gönül elçileri olarak bu tür ziyaretlere devam edeceklerini ifade etti.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek gönül elçilerine teşekkürlerini ilettiler.