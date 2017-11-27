Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 09:32

‘Gönül Elçileri’nden köy okullarına ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve ‘Gönül Elçileri’ projesinin ilçe temsilcisi Arzu Özkan, köy okulları öğrencilerine giyim desteği verdi.

‘Gönül Elçileri’nden köy okullarına ziyaret

27 Kasım 2017 09:32


Köy okulları ziyareti kapsamında ilçeye bağlı Eğritaş köyündeki Mehmet Zeki Peker İlkokulu ile köye bağlı Top mezrasındaki Mesut Peker İlkokulu, Koyunpınar köyündeki Hüsamettin Peker İlkokulu ve köye bağlı Ortaklar mezrasındaki Ortaklar İlkokulunu ziyaret eden Arzu Özkan, hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen ve içerisinde bot, mont, atkı, bere ve eldiven bulunan kışlık giyim yardımlarını öğrencilere dağıttı. Zorlu iklim şartlarına rağmen okulları tek tek ziyaret ederek, giyim yardımlarını öğrencilere ulaştıran Özkan, bir süre onlarla sohbet ederek, çikolata ikramında bulundu.


Giyim yardımlarını alan öğrenciler ise, hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
1
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    1°C
  • Salı
    Sisli
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç