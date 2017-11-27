‘Gönül Elçileri’nden köy okullarına ziyaret

Köy okulları ziyareti kapsamında ilçeye bağlı Eğritaş köyündeki Mehmet Zeki Peker İlkokulu ile köye bağlı Top mezrasındaki Mesut Peker İlkokulu, Koyunpınar köyündeki Hüsamettin Peker İlkokulu ve köye bağlı Ortaklar mezrasındaki Ortaklar İlkokulunu ziyaret eden Arzu Özkan, hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen ve içerisinde bot, mont, atkı, bere ve eldiven bulunan kışlık giyim yardımlarını öğrencilere dağıttı. Zorlu iklim şartlarına rağmen okulları tek tek ziyaret ederek, giyim yardımlarını öğrencilere ulaştıran Özkan, bir süre onlarla sohbet ederek, çikolata ikramında bulundu.

Giyim yardımlarını alan öğrenciler ise, hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.