Gönül Elçisi Kaymakamın eşinden Suriyeli çocuklara yardım eli

Bitlis'in Tatvan Gönül Elçileri İlçe Temsilcisi ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, sokakta karşılaştığı ihtiyaç sahibi Suriyeli çocuklara mont ve ayakkabı aldı.

İlçe Temsilciliğini Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan'ın yürüttüğü Tatvan Gönül Elçileri, örnek girişimlere devam ediyor. Faaliyetleriyle ilçede bir çok örnek girişime imza atan Tatvan Gönül Elçileri, bu kez ise Suriyeli çocuklara el uzattı. İlçe çarşı merkezinde soğuk havada Suriyeli çocukların terlikle dolaşmalarına gönlü razı olmayan Tatvan Gönül Elçileri İlçe Temsilcisi Arzu Özkan, Suriyeli 3 kız çocuğunu mağazaya götürüp kendi eliyle giydirdi. Çocuklara mont ve ayakkabı hediye eden Arzu Özkan ile adeta Suriyeli çocukların içini ısıttı.

Mont ve ayakkabılarını alan Suriyeli yetim çocukların sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.