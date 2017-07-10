Günkırı beldesinde altyapı çalışmaları

Belde genelindeki kanalizasyon çalışmalarının büyük kısmını tamamlayan Günkırı Belediyesi, iki yıldır altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yüzde 90’ını bitirdiklerini belirten Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, “Aralıksız sürdürdüğümüz kanalizasyon çalışmalarımıza bu yaz döneminde de devam ettireceğiz. Özellikle bazı mahallelerimizde eksik kalan ev bağlantılarını tamamlayarak, vatandaşlarımıza sorunsuz bir altyapı hizmeti sunmak istiyoruz" dedi.

Bugüne kadar bu konuda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Çetinsoy, "Beldemiz geniş bir coğrafyaya yayıldığından ve her yıl yeni evler yapıldığından bu çalışmalara her zaman ihtiyaç duyuluyor. Bizlerde vatandaşlarımız mağdur olmasın diye imkanlarımız dahilinde zaman zaman bu çalışmalarımızı başlatarak bu eksikliklerimizi gideriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz gibi inşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ayrıca bu çalışmalarımızı bitirdiğimiz bütün noktalarda gereken çevre temizliğini de yaparak daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre bırakmış oluyoruz” diye konuştu.