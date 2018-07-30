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30 Temmuz 2018 16:53

Günkırı beldesinin su sorunu çözülüyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belde Belediyesi, beldenin su sıkıntısını gidermek için Yemişveren köyünde çalışma başlattı.

Günkırı beldesinin su sorunu çözülüyor

30 Temmuz 2018 16:53


Beldenin su sıkıntısını gidermek için kolları sıvayan Günkırı Belediyesi, çalışmanın en önemli ayağı olan su deposu yapımı ve kaynaklar üzerindeki kaptaj yapımı çalışmalarında sona yaklaştı. Aralıksız sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.


Her yerde olduğu gibi beldede de yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığını ifade eden Başkan Çetinsoy, “Yemişveren köyü sınırları içerisinde yer alan ve kamulaştırma işlemlerini bitirdiğimiz su kaynakları için başlatılan çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Mevcut kaynaklar üzerinde yaptığımız kaptajlardan gerekli isale hattını çekerek, herhangi bir enerji kaynağını kullanmadan bu suyumuzu depomuza ulaştırıyoruz. Çalışmanın en önemli ayağı olan su deposu yapımı ve isale hattı döşeme çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmış durumdadır. Bu çalışmalarımızın bitmesiyle birlikte inşallah su sıkıntımızı gidermiş olacağız” dedi.




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