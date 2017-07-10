Günkırı’da anons sistemi kuruldu

Günkırı Belediyesi, vatandaşları belli başlı konularda uyarmak veya bilgilendirmek amacıyla belde genelinin belli noktalarına anons cihazları yerleştirdi. Özellikle vatandaşları bazı konularda uyarmak için bu sistemi kurduklarını ifade eden Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, “Yeni anons sistemimiz sayesinde vatandaşlarımıza çok rahat ulaşabiliyoruz. Özellikle yaz aylarında yaşadığımız su sıkıntısı konusunda vatandaşlarımıza bu sistemle rahat bir şekilde ulaşarak, tedbir almaları konusunda uyarıyoruz. Yedi farklı mahallemizin belli noktalarına yerleştirilen ve herkesin duyabileceği şekilde dizayn edilen hoparlörler, yayın merkezinde kullanılan sabit anons verici ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor” dedi.