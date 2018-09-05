Güroymak Belediyesinden cazibeli içme suyu çalışması

Güroymak Belediyesi, mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlatmış olduğu çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından Bölmedere mevkiinde yeni cazibeli su kaynağı tespit edildi. Bu kapsamda yüklü elektrik faturalarının önüne geçerek tasarruf sağlamayı amaçlayan belediye ekipleri, yaptıkları çalışma ile ilçedeki 4 mahalleye yetecek kadar cazibeli su getirmeyi hedefliyor. Cazibeli su kaynağında gerekli çalışmaları yapan belediye, 3 noktadaki cazibeli suyu ilçe merkezine getirip su şebekesine bağladı. Tespit edilen su kaynağının elektrik kullanılmadan cazibeli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırılması için çalışma başlatan belediye, depo başına aylık 60 bin lirayı bulan elektrik faturası maliyetinin de önüne geçmiş olacak.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçeye bağlı Bölmedere mevkiinde tespit edilen 3 noktada cazibeli su kaynağında çalışmaların bitirildiğini belirterek, "İlçe merkezine su verilmeye başlandı. Yeni tespit edilen 2 su kaynağında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarımızı da en kısa zamanda bitirerek ilçemize suyu getireceğiz. Tespit edilen kaynak sayesinde içme suyu cazibeli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırılacak, dolayısıyla elektriğe ihtiyaç kalmayacak. Elektrik faturalarında her depo için 60 bin TL den tasarruf edeceğiz. Elektrik kullanılarak vatandaşlarımıza verdiğimiz suyun maliyeti belediyemize aylık 150 bin TL olarak yansımaktadır. Bu maliyetin önüne geçmiş olacağız. Burada elektrik ücreti maliyetini halkımıza hizmet alanında harcamak istiyoruz. Yeni içme suyu kaynağının ilçeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi