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19 Eylül 2017 15:22

Güroymak Belediyesinden yol açma çalışması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Güroymak Belediyesinden yol açma çalışması

19 Eylül 2017 15:22


Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, imar planında yol olarak gözüken, ancak çeşitli nedenlerle işlerlik kazanamamış yolları açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.


Güroymak ilçesinde imar yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen talepler doğrultusunda ve bir program dahilin de yol açma çalışmaları hızla sürdürülürken, bozulan daha önce açılmış yollar da onarılıyor.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, kısıtlı imkanlarla ve halkın taleplerini buluşturan bir çerçevede hazırladıkları program dahilinde çalıştıklarını belirtti. Alibeyoğlu, "Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi en acil ihtiyaçlardan başlayarak ilçemizin asfalt, yol açma, refüj, kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Maalesef eksikler çok ve vatandaşlarımız haklı olarak bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. İlçemizde şu ana kadar 7 kilometre imar yol çalışmalarını bitirdik. Hizmet atağımız aralıksız sürecek. 20 yıldır şehir imar planında bulunan ve kullanıma açılamayan imar yollarını açtık. Belediyemiz yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında imar yollarını açmaya başladı. Çalışmaları yakından takip edip, mahalle sakinlerinin öneri ve isteklerini dinliyoruz" dedi.




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