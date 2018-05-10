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10 Mayıs 2018 10:38

Güroymak esnafı tefeciliğe karşı harekete geçti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde vatandaşların tefeciler tarafından mağdur edilmesini önlemek amacıyla esnaf da harekete geçti.

Güroymak esnafı tefeciliğe karşı harekete geçti

10 Mayıs 2018 10:38


Güroymak ilçesinde her kesimden tefeciliğe karşı tepkiler yükselmeye devam ediyor. Esnaf da tepkisini iş yerlerine astıkları pankart ve afişlerle gösterdi. Tefeciliğe karşı mücadele ve tepkilerini dile getirmek amacıyla böyle bir yönteme başvurduklarını ifade eden esnaflar, ilçede tefecilikle mücadele startını veren Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu’na da teşekkür ettiler.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, bu sömürü çarkıyla mücadele etmenin ancak organize bir şekilde mümkün olduğunu belirterek, “İlçemizde hızla yayılmış tefecilik, madde bağımlılığı, şans oyunlarıyla mücadele çalışmasını daha önce başlatmıştık. Bu mücadelemize her kesimden destekler geldi. Güroymak esnafı da, iş yerlerine astıkları pankart ve afişlerle destek vermeye başladılar. Bu mücadelemizi daha önce yapmış olduğumuz çeşitli toplantılar ve ‘tefeciliğe lanet’ yürüyüşüyle göstermiştik. Tefecilerin tespiti ve cezalandırılması için her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.




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