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Güroymak MYO'da üç branş açılmasına karar verildi

Bitlis’in Güroymak Belediyesinin girişimleriyle ilçeye kazandırılan 3.

Bitlis'in Güroymak Belediyesinin girişimleriyle ilçeye kazandırılan 3.5 milyon TL maliyetli Meslek Yüksek Okulu'na üç branş açılmasına karar verildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, "YÖK başkanımızla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda Güroymak Meslek Yüksek Okulumuz için teklif ettiğimiz hukuk büro yönetimi, basın ve yayıncılık ile fotoğrafçılık ve kameramanlık dalında üç branşın açılmasına karar verilmiştir. İlgi ve alakalarından dolayı YÖK başkanımıza teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve mübarek olsun" dedi.

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