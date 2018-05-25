Güroymak üniversitesine kavuşuyor

5 milyon TL maliyetli yüksek okul binası bitiriliyor.

Mülkiyeti Güroymak Belediyesine ait 7 bin 500 metrekare arazi ve üzerinde kurulan yüksek okul inşaatı bitiriliyor. Yüksekokulun tahsisinin yapıldığı Bitlis Eren Üniversitesi daha önce Yüksek Öğrenim Kurulu’na (YÖK) ilçeye yüksekokul açılması için gerekli başvuruyu yapmıştı. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından YÖK’e yapılan başvuru ise olumlu bir şekilde sonuçlandırıldı.

"İlçe halkının bir hayali daha hayata geçiriliyor"

İlçede Yüksek okul açılması için, değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapılan çalışmalar sonucunda ilçe halkının bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "İlçemizde göreve başladığımda vatandaşlarımızın taleplerinden biride ilçeye yüksek okul kurulması vardı. Belediyemizce ilçemize üniversite binası kurulması için çalışmalara başladık. Yer tahsisini yaptık. Hızlı bir şekilde bina yapımına başladık ve binamızın inşaatı bitirilmek üzeredir. Bütün masrafları belediyemizce üstlenip yapımına başladığımız üniversite binası bitirildiğinde 18 derslikli en az 540 öğrencinin eğitim göreceği bir yüksek okula kavuşmuş olacağız. Belediyemize maliyeti 3.5 milyon TL’dir. İlçenin ekonomisine ve eğitime büyük katkılar getireceğine inanıyoruz" dedi.