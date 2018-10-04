Bitlis'in Güroymak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alkan Yıldırım önderliğinde "Güroymak Yürüyor, Sağlığını Koruyor" yürüyüşü yapıldı.

Ebe Tuğba Bekleviç ve Ebe Çağla Omurca'nın organize ettiği yürüyüş, Atatürk Ortaokulunun önünde start aldı. Kaleli Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, tekrar ortaokulunun önüne geldi. Burada yürüyüşle ilgili bir açıklama yapan Güroymak Sağlık Müdürü Dr. Alkan Yıldırım, "Fiziksel aktivite her yaşta sağlık için oldukça faydalı olmakla beraber, haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerekmektedir. Bu sebeple alışveriş merkezlerinde asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanılmaması, merdivenlerin tercih edilmesi, otobüslerden erken inilmesi, mobil telefon görüşmelerinde yürüyerek konuşmaların yapılması, televizyon kumandasının kullanılmaması, yakın mesafeler için araç kullanılmaması ve çocukların dans ve sokak oyunları gibi aktivitelere teşvik edilmesi gerekir. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi ve ilçe sakinleriyle gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzün alışkanlık haline gelmesi ve daha da fazla insana ulaşmasını temenni ediyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.