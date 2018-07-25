Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 15:59

Güroymak’a 4 yataklı yoğun bakım ünitesi

Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı.

Güroymak’a 4 yataklı yoğun bakım ünitesi

25 Temmuz 2018 15:59


Güroymak Devlet Hastanesi bir taraftan yatak sayısını artırırken, diğer taraftan da 1. seviye 4 yataklı yoğun bakım ünitesini hizmete soktu. Komşu il olan Muş’a bağlı belde ve köylerden de yoğun bir şekilde hasta alan Güroymak Devlet Hastanesi, yeni hizmetleriyle halkın memnuniyetini kazanıyor. Yoğun bakım ünitesinin ilçe halkına sunulmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Yoğun Bakım Ünitesi Anestezi Doktoru Mine Aköz, hasta yakınlarının mağduriyetini ortadan kaldırmak, hastaların yoğun bakım ihtiyacını karşılamak için 4 yataklı 1. seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğini söyledi. Aköz, “En son standartlara uygun şekilde yapılan ünitede yeni cihaz ve yataklar kullanıldı. Hastanemiz servislerinde takip edilemeyen hastalar yoğun bakıma alınarak gerekli tedaviler uygulanıyor. Bu ünitenin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Koray Okur olmak üzere Hastane Baştabibi İsmail Toklu, Hastane Müdürü Veysi Altun’a ve yoğun bakım yapımı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç