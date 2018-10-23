Güroymak'a can verecek yeni içme suyu kuyusu açıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan mevcut su kuyularına ilaveten bir yeni su kuyusu açılarak hizmete başladı.

Yaz aylarında artan popülasyonun su ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilen çalışmada, hizmet veren 15 su kuyusuna ilaveten Güroymak Belediyesi Su İşleri Şefliği tarafından gerçekleştirilen çalışmayla bir yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yeni hizmete sokulan içme suyu koyusunda incelemelerde bulundu. Butona basarak ilk kuyu suyunu ilçe su deposuna verdi. İlçe merkezinde yaz aylarında artan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 48 metre derinliğinde bir adet sondaj kuyusunun açıldığını söyleyen Kaymakam Alibeyoğlu, temin edilen 35 saniye debili suyun şebekeye aktarılarak içme ve kullanma su ihtiyacının giderildiğini kaydetti. Temin edilen 35 litre/saniye debili suyun hidrofor sistemi ile dağıtımının yapılacağını belirten Kaymakam Alibeyoğlu, "Diğer bir taraftan da cazibeli su çalışmalarının devam ediyoruz. Mahallelerimize yeterli, sürekli ve içilebilir içme suyu temini için Güroymak Belediyesi olarak her alanda çalışıyoruz. 48 metre derinlikte çıkarttığımız sondaj kuyu suyu belediyemize maliyeti 60 bin TL'dir. Çıkarttığımız 35litre/saniye debili suyumuzu yerleşim birimlerimize ulaştırılmak üzere şebekeye aktarılmıştır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.