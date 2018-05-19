Güroymak’a kent meydanı yapılıyor

Bitlis İl Özel İdaresine ait olan eski öğretmenevinin yüzde 51’lik hissesini 650 bin TL karşılığında Güroymak Belediyesi satın alındı. Öğretmen evini yıkmaya başladıklarını ifade eden Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Öğretmen evinin alanı, Selahattin’i Eyyubi meydanıyla birleştireceğiz. Bu alanda Güroymak ilçemiz için kent meydanını yapmaya başlayacağız. Güroymak halkının ve ilçemize gelen ziyaretçilerin nefes alabileceği bir kent meydanı haline getireceğiz. Modern kentlerde, şehirlerle özdeşleşen meydanlar vardır. Çağdaş kentlerin meydanlarıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Güroymak ilçemizde bu meydanla ön plana çıkacaktır.

"Güroymak’la özdeşleşen meydan olacak"

Halkın seveceği bir proje olacağını belirten Alibeyoğlu, "İlçemizde büyük meydanımız olmuş olacak. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Belediyelerin görevi sadece yol kaldırım ve tesis yapmak değildir. Çağdaş görünüme zarar veren, kenti mutlu etmeyen kötü yapıları yıkmak, yerlerine yeni projeleri yapmak da bizim görevimizdir. Kentin hassasiyetlerini değerlendirerek öğretmen evini yıkmak kararını aldık. En kısa zamanda projemizi bitirip Güroymak halkımızın hizmetine açacağız"dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, kent meydanı yapılacak alanda incelemelerde bulundu.