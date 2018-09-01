Güroymak’a kent meydanı yapılıyor

Güroymak Belediyesi tarafından satın alan bina yıkarak yapılacak kent meydanı alanıyla birleştirildikten sora çalışmalara başlanıldı. Öğretmen evinin alanını, Selahattin’i Eyyubi meydanıyla birleştireceklerini söyleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Bu alanda Güroymak ilçemiz için kent meydanını yapım çalışmasına başladık. Kent meydanı görsel açısından güzel gözükmesi içinde, belediye binası, belediye dükkanları, PTT binası ile diğer kasap dükkanlarının giydirilmesini de yapacağız. Güroymak halkının ve ilçemize gelen ziyaretçilerin nefes alabileceği bir kent meydanı haline getireceğiz.

Modern kentlerde, şehirlerle özdeşleşen meydanlar vardır. Çağdaş kentlerin meydanlarıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Güroymak ilçemizde bu meydanla ön plana çıkacaktır ve Güroymak’la özdeşleşen bir meydan olacaktır. Proje çalışmasını bitirdik, yapım çalışmasına başladık. Kent meydanı projemizi en kısa zamanda bitirerek halkımızın hizmetine açacağız" dedi.