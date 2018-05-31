Güroymaklı öğrenciler duvarları resimlerle donattı

Yunus Emre Ortaokulu ile İMKB Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kümbet Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan semt sahasında boyama çalışması yaptı. Yapılan boyama çalışması ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren İMKB Lisesi Müdürü Bahattin Güzel, “Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde yapılan bu faaliyette emeği geçen sevgili çocuklarımız ile değerli görsel sanatlar öğretmenimiz Özge Gökçe Hocamıza çok teşekkür ederim. İşin esas yükünü çeken bunlardır. Ramazan ayında sevaplarına sevap katarak Güroymak’a estetik bir görünüm vermek için emek harcadılar. Eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını bir kez daha gösteren Özge Hocamıza hem Güroymak adına hem de çocuklarımız adına şükranlarımı sunarım” dedi.

Duvar boyama etkinliğinin yapılacağını söylediğinde öğrencilerinin çok sevindiklerini söyleyen İMKB Lisesi Resim Öğretmeni Özge Gökçe ise, “Benim içinse bu etkinliğin en güzel yanı okul dışında da sevdiğim öğrencilerle yine resim çatısı altında birlikte eğlenerek ortaya seyir zevki yüksek işler koymaya devam etmemiz oldu” dedi.