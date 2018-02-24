Güroymaklı öğrencilerden Afrindeki Mehmetçik’e mektup

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesi Ortaokul öğrencileri, Afrin’de mücadele veren askerlere destek amacıyla mektup yazdı. Öğrenciler yazdıkları mektupları bir Türk bayrağıyla okul müdürü Mustafa Atalay öncülüğünde ziyaret ettikleri İl Jandarma Komutan Albay Demir’e verdi. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Atalay, "Amacımız, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında vatanı ve milleti uğruna canla başla savaşan Mehmetçik’e moral vermek ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Afrin harekatında Mehmetçik’e verilmek üzere bir Türk bayrağı ve mektuplar gönderdik" dedi.

Öğrencilerden Sevcan Geyik ise Mehmetçik’e gönderdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Ey vatan, bayrak, millet uğruna gözünü kırpmadan savaşan Türk askeri. Ben Sevcan Geyik. Gölbaşı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Belki beni tanımıyorsunuz ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Şu ana kadar iki ağabeyimin olduğunu düşünüyordum. Ama yanılmışım benim binlerce ağabeyim varmış. Çünkü ağabeyim dediğim gözünü kırpmadan vatanı için savaşanlardır. İşte onlar sizsiniz bu mektubu yazmamdaki amacım yalnız olmadığımızı arkamızda büyük bir Türk ordusunun olduğunu bildirmektir. Belki sizden uzaktayız ama kalbimizle, dualarımızla, desteklerimizle her zaman yanınızdayız" dedi.