Güroymak'ta “10 Kasım Atatürk'ü Anma” programı düzenlendi

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yılı dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'in Güroymak ilçesin de anma programı' düzenlendi.

İlk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saat 09:05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra Güroymak YİBO Salonunda devam eden programda ise; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu skeç, oratoryo, şiirler okunması ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Günün anlam ve önemiyle ilgili kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Jandarma Bölük komutanı, Jandarma Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, polis, askeri erkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.