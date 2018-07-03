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03 Temmuz 2018 15:12

Güroymak’ta 10 kilometrelik sulama kanalları yapıldı

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından tarım arazileri için sulama kanalları yapıldı.

Güroymak’ta 10 kilometrelik sulama kanalları yapıldı

03 Temmuz 2018 15:12


Sulama yapılamayan mahallelerde tarım arazilerinin suya kavuşması ve tarıma elverişli hale getirilebilmesi için Güroymak Belediyesinin başlattığı çalışmalar kapsamında sulama kanalları bitirildi. Tarım arazilerinin sulanması için kanallara su verildiğini ifade eden Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, çiftçilerin mağdur olmamaları için sulama kanalları açtıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "Müracaatta bulunan çiftçilerimize su akışının sağlanması için sulama kanalı yaparak suyu tarım arazilerine kadar götürdük. Tarım arazilerinin sulama işlemlerinin yapılmasıyla tarımda verimliliği arttırmaya yönelik katkı sunmak istiyoruz. Bu uygulamayı birçok mahallemizde yaptık. Belediyemiz tarafından şu ana kadar 10 kilometrelik sulama kanalını bitirerek çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Her alanda belediyecilik hizmetini yapmaya çalışıyoruz. Tarım arazilerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmayı diğer mahallelerimizde de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.




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