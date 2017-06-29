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29 Haziran 2017 10:39

Güroymak’ta 15 bin metrekare parke yol yapıldı

Bitlis’in Güroymak Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, 15 bin metrekare kilit parke taş yapımının tamamlandığını açıkladı.

Güroymak’ta 15 bin metrekare parke yol yapıldı

29 Haziran 2017 10:39


Konu ile ilgili açıklamada yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, “İlçemizde yürüttüğümüz parke yol çalışmaları kapsamında, Kız Meslek Lisesi yolu ile İpekyolu Caddesinde 15 bin metre kare yolu kaldırımıyla bitirerek halkımızın hizmetine sunduk. Halkımıza belediye ile ilgili her türlü hizmeti en güzel ve layık oldukları şekilde götürüyoruz. Yatırımlar ilçemizi güzelleştirecektir. Vatandaşlarımız daha önce toprak ve çamur yollarda yürüyorlardı. Şimdi ise çağa uygun yollarda yürümeye başlayacaklar. Halkımız her türlü hizmete layıktır” dedi.




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