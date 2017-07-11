Güroymak’ta 15 Temmuz şehitleri anma programı

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu başkanlığında kaymakamlık makamında kurum amirlerinin de katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri programı tertiplendi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda 11- 16 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde yapılacak etkinlikler kapsamında, jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğümüzce şehitler kabirlerinde ziyaret edilerek dualar okunacaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz evlerinde ziyaret edilecekler. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce halkımızın duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için Mehmetçik Parkına 15 Temmuz Anı Defteri konulacaktır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce; gazi ve şehitlerimizin görsel fotoğrafları, bayrak, günün anlam ve önemini belirten afişler asılacaktır. İlçe Müftülüğünce Cuma namazından önce şehit ve gazilerimiz için mevlit ve dualar okunacaktır. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da hükümet konağı önünde, bütün kurum amirleri, personeller, mahalle muhtarları, köy muhtarları, STK temsilcileri ve halkımızın katılımıyla milli birlik yürüyüşleri tertip edilecektir. 15 Temmuz günü, yatsı namazından sonra saat 21.30’da bütün kurum amirleri, personeller, muhtarlar, STK temsilcileri ve halkın katılımıyla hükümet konağı karşısında bulunan alanda demokrasi nöbeti tutulacaktır. Demokrasi nöbeti tutulacak alanda, günün anlam ve önemini anlatan çeşitli konuşmalar yapılacaktır. Darbe gecesini anlatan kamu spotları görsel olarak yayınlanacaktır. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı 00.13’te tüm camilerimizde sala okunacaktır. 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programına bütün halkımız davetlidir" denildi.