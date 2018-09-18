Güroymak'ta 24 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitimini başarıyla tamamlayan 24 güvenlik korucusu, yemin ederek görevine başladı.

Güroymak Kaymakamlığı tarafından yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla geçen 24 güvenlik korucusu için, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Güroymak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, asker ve polisle birlikte güvenlik korucuları bölgenin güvenliğinden ve emniyetinden birinci derecede sorumlu olduğunu söyledi. Artık bu coğrafyada huzuru, barışı ve kardeşliği hep beraber temin edeceklerini ifade eden Alibeyoğlu, "Görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ile adaleti daima anahtar edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Bu duyguyla görev alan korucularımıza vazifelerinde başarılar diliyorum. Yeni göreviniz hayırlı olsun" dedi

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Kılıçarslan ile ilçe Emniyet Amiri Erbil Başar katıldı.