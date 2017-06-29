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29 Haziran 2017 12:53

Güroymak’ta 3 manda yavrusu bataklıkta telef oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyü yakınlarında bulunan bataklığa saplanan 3 manda yavrusu telef oldu.

Güroymak’ta 3 manda yavrusu bataklıkta telef oldu

29 Haziran 2017 12:53


İlçeye bağlı Değirmen köyünde yaşayan Yaşar Kardaş’a ait 3 manda yavrusu ahırdan kaçtı. Kaçan manda yavrularını bulmak için arazide aramaya çıkan Kardaş, manda yavrularının köyde bulunan sazlık alandaki bataklığın içerisine saplanmış şekilde buldu. Manda yavrularının kurtarılması için köylülerden yardım isteyen Kardaş, olay yerine gelen köylüler ile birlikte yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bataklığa saplanarak telefon olan manda yavrularını halatla çekerek çıkardılar. Bu yıl içinde köydeki farklı bataklıklarda 30’a yakın hayvanın telef olduğunu belirten hayvan sahibi Yaşar Kardaş, "Geçen ay da 5 mandam bataklıkta telef oldu. Bataklığa saplanan hayvanlar kendilerini kurtaramayınca ya boğuluyorlar yada kurtlar tarafından parçalanıyorlar. Bu bataklıkların kurutulması için yetkililerin yardımını bekliyoruz" dedi.




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