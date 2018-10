Güroymak'ta Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu

Bitlis'in Güroymak İlçesi'ne bağlı Gölbaşı Beldesinde 4 gündür etkili olan yağmur, sele dönüştü. Aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Hafta başında başlayan şiddetli yağışlar, bugün akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Selden can kaybı olmazken, maddi hasar oluştu. Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Ak Partili Hikmet Kardaş, yağışın ardından meydana gelen selin beldeye büyük zarar verdiğini söyledi. Selin ardından ekiplerin yoğun bir çalışma başlattığını belirten Başkan Kardaş, “Sel beldede yollara, kanalizasyon şebekelerine, içme suyu hatlarına, menfezlere ve köprülere zarar verdi. Kısıtlı imkanları olan Belediyemiz bunu telafi edemez. Bugüne kadar yapmış olduğumuz altyapı selden büyük zarar gördü. Bunları yeniden onarıp halkın hizmetine sunmamız çok zor olacak. Her yıl sel sularından beldemiz zarar görüyor. Selde can kaybının olmaması sevindirici. Yardım bekliyoruz” dedi.