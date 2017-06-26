Güroymak’ta bayramlaşma töreni

Belediye toplantı salonunda yapılan bayramlaşma programına Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferit Gülcüoğlu, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu, “Bayramlar, giderek yitirdiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden kazanmamıza, toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına vesile olan müstesna zamanlardır. Aynı zamanda bayramlar, gündelik hayatın yoğun koşuşturması içinde yalnızlaşan ve en yakınlarına bile zaman ayırmakta zorlanan günümüz insanının bir nebze olsun durup düşünmesine, kısır çekişmelerden, anlamsız kırgınlıklardan uzaklaşarak çevresindekileri fark etmesine, akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmesine imkan sağlayan önemli günlerimizdendir. Manevi değerlerimizi ön plana çıkaran önemli günlerimiz, zenginin yoksulu, varlık sahibinin ihtiyaç sahibini, hayırseverlerin yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır, bunu böyle anlamalı, böyle kabul etmeliyiz. İnanıyorum ki bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz. Acı ve gözyaşı yerine sevinç ve huzur dolu bayramlara kavuşturması dileğiyle Cenab-ı Hakk’a dua ediyor, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.