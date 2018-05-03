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03 Mayıs 2018 14:00

Güroymak’ta "Beni De Görün" projesi

Bitlis Valiliği koordinasyonunda Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında finanse edilen ve Bitlis’in Güroymak Gençlik Derneği tarafından yürütülen “Beni De Görün” projesinin bisiklet ve kort tenisi kursunun açılışı yapıldı.

Güroymak’ta

03 Mayıs 2018 14:00


Projenin kurs start açılışını gerçekleştiren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, proje koordinatörü Cihan Gencer’den bilgi aldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Alibeyoğlu, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmelerini amaçladıklarını belirtti. Gençlerin üzerindeki stresi atmaları için çeşitli sportif faaliyetler düzenlenmesi gerekliliğine değinen Alibeyoğlu, "Yaptığımız bu sportif faaliyetler neticesinde öğrencilerimizin verimliliğinin artmasıyla birlikte yeteneklerini de keşfetmeyi hedefliyoruz. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında futbol, basketbol, voleybol ve etrafında yürüme parkuru bulunan semt sahalarımızla da tüm ilçe halkını sporla buluşturacağız. Tefecilikle, madde bağımlılığı, şans oyunları ile mücadele edeceğiz. Neslimizi kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz ve sonuna kadar onlarla mücadelemiz sürecektir. Gençlerimiz için çok güzel bir çalışma yapan projedeki yetkili arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Proje sorumlusu Cihan Gencer ise, SODES kapsamında yürütülen proje ile uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik eğitimler, bisiklet, kort tenisi, web tasarım kursu, bağlama, gitar ve sinema etkinlikleri gibi birçok sosyal içerikli faaliyetlere yer vereceklerini belirterek, “Toplamda 100 genç katılım sağlayarak kurslarımızın sonunda ise Çanakkale, İzmir ve Antalya gezileri yapılacaktır" diye konuştu.


Açılışa Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Şube Müdürü Serdar Ergün, BİPEM Müdürü Necati Kaya, Proje Uzmanı Sercan Varkan, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.




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