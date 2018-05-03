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03 Mayıs 2018 13:57

Güroymak’ta ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hayırsever iş adamı Ahmet Mücteba Albayrak tarafından yapılan 1 milyon liralık bağış ile ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı.

Güroymak’ta ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı

03 Mayıs 2018 13:57


Güroymak ilçe merkezinde bulunan eski özel idare şantiyesi yerine hayırsever iş adamının bağışı ile yapılacak ‘Bilgi Evi’nin temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde kurban kesilerek, İlçe Müftüsü Yahya Aktaş tarafından dualar edildi.


Törende konuşan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ‘Bilgi Evi’ yapımı için yardımda bulunan hayırsever iş adamına teşekkür etti. Alibeyoğlu, "Daha öncesinde ilçeye bir ilkokul binası kazandıran hayırsever iş adamımız bu kez ise ‘Bilgi Evi’ kazandırmış oldu. ‘Bilgi Evi’nin yapılacak olmasına öncülük eden Albayrak ailesine teşekkür ederiz. Yapılacak olan ‘Bilgi Evi’nde etüt salonları, sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. İlçemizde önemli bir eser daha kazandıran Ahmet Mücteba Albayrak ve Albayrak ailesine teşekkür ediyor, bu projenin ilçemize hayırlı olmasının diliyorum" diye konuştu.


Temel atma törenine Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hayırsever iş adamı Ahmet Mücteba Albayrak’ın kanuni vekili olan Mücteba Okul Müdürü Çağlar Polat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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