Güroymak'ta doğalgaz meşalesi yakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğalgaz çalışması bitirilen bölgelerde doğalgaz meşalesi yakıldı.

Şebeke çalışmaları tamamlanan bölgeler için, düzenlenen törenle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından doğalgaz meşalesi yakılarak ilçeye doğalgaz verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, törende yaptığı konuşmada, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Alibeyoğlu, iki yılda 117 projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde şunu dedik. Borç alınmadan da belediye hizmeti yapılacağını herkese göstermeliyiz. Bugüne kadar bir kuruş borç almadan bu kadar büyük hizmetleri Allah bizlere nasip etti. Devletin verdiği görevi kanunlar ve nizamlar ölçüsünde yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bugün burada bir projemizin daha açılışını yapmak için toplandık. Güroymak için çok önemli bir gündür. Doğalgazı önemsiyoruz çünkü daha sağlıklı bir enerji kaynağı, çevre dostu ve vatandaşlarımızın ekonomisine de çok ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunu ilçemizde kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Belediye olarak yine vatandaşımıza önemli ve kayda değer büyük bir hizmeti getirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Hedefimiz ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturmak. Her şeyden önce, Güroymak halkına yaraşır bu hizmetin açılış töreninde sizlerle beraber müşterek olarak bu mutluluğu paylaştığımdan ötürü çok mutluyum. Bu ilçeye çok ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmeti buraya getirilmesinde emeği geçen yetkili firmaya, belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Doğalgazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Doğugaz firması Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise, “Güroymak ilçesinde planlanan yatırım programı kapsamında 4 bin 530 metre çelik, 35 bin 500 metre polietilen hat imalatı yapılmış olup orta ve düşük basınçlı doğalgaz dağıtım şebekesinin ana hatlarının tamamlandığını ifade eden Kızılaya, "Şirintepe, Haydar, Kümbet, Bağlar ve Şenevler Mahalleri için abone kayıtları yapıldı. ve şu ana kadar resmi olarak 387 abone yaptık. Hedefimiz 500 aboneye ulaşmaktır. Doğalgaz dağıtım şebekesi tesis edilirken desteklerini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na teşekkür ederiz. Güroymak İlçesine Doğalgaz getirilmesi için çok büyük gayretleri olduğunu belirtmek istiyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu temsili olarak Doğalgaz meşalesini yakarak, İlçeye doğalgaz verilmeye başlandı.

Güroymak halkı ise, “İlçemize doğalgaz gelmesi bir hayal olarak görüyorduk. Bugün burada bu hayalin gerçeğe dönüştürüldüğünü görmek bizleri çok mutlu etti. İki yıldır Belediye olarak Güroymak'ta hizmet görmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu projelerin mimari Belediye Başkanımız Ufuk Özen Alibeyoğlu'na teşekkür ederiz” dediler.